Diễn đàn Thanh toán điện tử Việt Nam 2017

Ông Sean Preston

Giám đốc Visa tại Việt Nam - Campuchia - Lào

Ông Sean Preston có hơn 20 năm kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Trước khi được bổ nhiệm vào vị trí Giám đốc Visa tại Việt Nam - Campuchia - Lào, ông giữ chức vụ tương tự tại New Zealand và làm lãnh đạo Visa khu vực Đông Nam Á. Ngoài Visa, ông còn từng làm việc cho Citigroup, ASB Bank và National Bank of New Zealand.